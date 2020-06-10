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Spor

Premier Lig'de koronavirüs paniği

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Stoke City arasında oynanması beklenen hazırlık maçı, bir oyuncuda koronavirüse rastlanması üzerine iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 02:22:00 -
Premier Lig'de koronavirüs paniği

Koronavirüs arasının ardından tüm ligler geri dönüş için hazırlanırken, İngiltere'de Manchester United ile Stoke City'nin oynayacağı hazırlık maçı öncesinde endişe verici bir olay yaşandı.

Manchester United'ın idman sahasında iki takım hazırlık maçında karşılaşacakken, mücadelenin hemen öncesinde iki takıma koronavirüs testleri yapıldı. Stoke City'de bir oyuncunun testinin pozitif çıkmasıyla karşılaşma iptal edildi. Manchester United yetkililerinin, oyuncuların arasında bir temas olmadığını söylediği belirtilse de, futbolcuların oldukça endişeli olduğu kaydedildi.

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