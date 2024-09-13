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Spor Premier Lig’de Ağustos ayının teknik direktörü belli oldu
Spor

Premier Lig’de Ağustos ayının teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:09:00 -
Premier Lig’de Ağustos ayının teknik direktörü belli oldu

Premier Lig'de sezona iyi başlayan Brighton & Hove Albion'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.

Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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