Premier Lig ekibi yollarını ayırdı! 8 ay görevde kalabildi
Spor

Premier Lig ekibi yollarını ayırdı! 8 ay görevde kalabildi

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Premier Lig ekibi yollarını ayırdı! 8 ay görevde kalabildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı. 52 yaşındaki Danimarkalı teknik adam8 ay görevde kalabildi.

Tottenham Hotspur, teknik direktör Frank ile yollarını ayırdı. Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada yer alan Londra ekibinde, 52 yaşındaki Danimarkalı teknik adamın görevine son verildi.

Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından geçen yıl haziran ayında başkent temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Frank, 8 ay görevde kalabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4. sırada tamamlayarak son 16 turu biletini alan Tottenham Hotspur, aynı performansı lige yansıtamadı.

Kuzey Londra ekibi, ekim ayında Lig Kupası 4. turunda Newcastle United'a, geçen ay da Federasyon Kupası 3. turunda Aston Villa'ya yenilerek elendi.

Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, Ben Davies, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Muhammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyordu.

Başkent ekibi, 22 Şubat'taki derbi maçta sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

