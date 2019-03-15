0553 313 94 23

Prematüre bebek özellikleri Permatüre bebeklerde riskler nelerdir?

Prematüre bebek kaç haftalık? Prematüre bebek nedir? Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar. Yeni doğan bebek 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebeğe prematüre denir. Prematüre bebeklerde yaş ve gelişim hesaplama nasıl yapılır? Prematüre bebeklerde riskler nelerdir? Prematüre bebek özelliklerinelerdir? Prematüre bebek gelişimi nasıl olur?

15 Mart 2019 Cuma 16:28
Prematüre bebek özellikleri Permatüre bebeklerde riskler nelerdir?

Prematüre bebek kaç haftalık? Prematüre bebek nedir? Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar. Yeni doğan bebek 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebeğe prematüre denir. Prematüre bebeklerde yaş ve gelişim hesaplama nasıl yapılır? Prematüre bebeklerde riskler nelerdir? Prematüre bebek özelliklerinelerdir? Prematüre bebek gelişimi nasıl olur?

Anne ve babalık duygusunu evlenen herkes yaşamak ister. Hamileliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumlara erken doğum, bu şekilde dünyaya gelen bebeklere de prematüre bebek denmektedir. Permatüre bebeklerde gelişim süreci ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…Bebeğiniz olgunlaşmamış beyin ve sinir sistemi nedeniyle uzun vadeli problemler için risk altında olabilir. Erken müdahale programları bebeğinizin doğumdan 3 yaşına kadar gelişimsel gecikmeler veya sakatlıklar konusunda yardımcı olabilir. Erken müdahale programları hakkında daha fazla bilgi için yenidoğan doktorunuza danışın. Bebeğiniz aşağıdakilerden herhangi biri için risk altında olabilir:

Motor gelişimi ile ilgili problemler

Başını dik tutma, emekleme ve yürümeyi içerir. Bu sorunların üstesinden gelmek için fiziksel veya mesleki terapiye ihtiyacı olabilir.

Bilişsel gelişim ile ilgili problemler

Öğrenme, anlama ve dikkat etme gibi problemler vardır . Çocuğunuz ayrıca başkalarıyla konuşma ve iletişim kurmakta zorluk çekebilir. Bu sorunları yönetebilmesi için özel bir eğitim veya konuşma terapisine ihtiyacı olabilir.

Davranış sorunları

Saldırganlık, kaygı veya sosyal beceriler ile ilgili sorunlar bulunur. Bu sorunları yönetebilmesi için danışmana veya başka bir desteğe ihtiyacı olabilir.

Tıbbi durumlar

Astım, nöbetler, beyin felci veya otizmi içerir. Bunlar bebeğin hayatının geri kalanını da etkileyebilir.

Prematüre bebekler erken doğdukları için yaşıtlarından daha çok takibe ihtiyaç duyarlar. Büyüme takiplerinin düzenli bir şekilde yapılması, yaşlarına göre ortalama büyümeyle karşılaştırmak için önemlidir. Bunun için bebeğinizin yaşını doğru hesaplamalısınız.

Normal hamilelik süresi 40 hafta kabul edilir. Bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki fark, bebeğin takvim yaşından çıkarılır ve prematüre bebeğin düzeltilmiş yaşı bulunur. Örneğin 34 haftalık doğan bir bebek için “40 – 34 = 6” şeklinde hesaplama yapılır. Bebek, 6 hafta erken doğduğu için düzeltilmiş yaşı, takvim yaşından altı hafta,düşük hesaplanır. Böyle bir bebek, takvim yaşı dört aylıksa iki buçuk aylık bebeklerin boy, kilo veya motor becerilerine sahip demektir.

Prematüre bebeklerde gelişim adımları nelerdir?

Prematüre bebeklerin takvim yaşıyla değerlendirilmeyip doğumuna göre yaşının hesaplanması, gelişimini takip etmek için takibi kolaylaştırır. Prematüre bebekler, boy ve kilo açısından yaşıtlarını kısa zamanda yakalayabilseler bile nörolojik ve zihinsel gelişimlerini ayrıca izlemek gerekir. Prematüre bebeğiniz doktor kontrolü altında olacaktır, fakat siz de dikkat etmeni gereken kriterleri bilmelisiniz.

Prematüre bebekler gelişim farklılıkları gösterebilir, fakat hesaplanmış yaşına göre prematüre bebek gelişimleri aşağıdaki gibidir:

8 hafta: Bebeğiniz başını destek ile kaldırabilir, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir, kendi ellerini tutabilir, kafasını gürültüye çevirebilir. Üstelik hareketli nesneleri gözleriyle takip edebilir ve gülümseyebilir.

16 hafta: Kucağınızdayken belirli nesnelere uzanmaya çalışabilir ve dokunabilir, ellerini ağzına çekebilir, gülebilir. Ayrıca ebeveynleri ve diğer insanlarla daha fazla etkileşime girmeye başlar.

24 hafta: Kendi başına oturabilir, nesneleri sallar, ismini duyunca karşılık verir ve ebeveynlerinden farklı olarak yabancılara tepki verir. Daha fazla ses çıkarmaya başlayabilir ve mutluluğunu veya mutsuzluğunu ifade edebilir.

32 hafta: Bebeğiniz ellerini tutulunca ayakta durmaya, emeklemeye başlayabilir. Sesleri taklit edebilir ve belki de konuşmaya çalışabilir.

40 hafta: Bebeğiniz yalnız kalabilir, adım atmaya başlayabilir. Konuşurken daha fazla kelime kullanmaya ve hareketleri seslerle birleştirmeye başlayabilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:28
  1. prematüre bebek sorunları
  2. prematüre bebek özellikleri
  3. prematüre bebek gelişimi
  4. prematüre bebek anneleri
  5. prematüre bebek kaç haftalık
  6. prematüre bebek bakımı
  7. prematüre bebek resmi
  8. prematüre bebekler zeki mi olur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KESOB-TOKİ işbirliğinde esnafa yönelik yaptırılan 709 konutun kura çekimi yapıldı
    1. KESOB-TOKİ işbirliğinde esnafa yönelik..
    2. Sakarya Büyükşehir Tofaş ile..
    3. Tercan’da silahlı saldırı: 1 muhtar..
    4. SGM’ de Çanakkale Zaferini anma..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    6. Sinop’ta istavritin kilosu 10 liraya..
    7. Başkan Subaşıoğlu gençleri İstanbul’a..
    8. Sarıyer'de şüpheli paketten EYP çıktı
    9. Başkan Alemdar vizyon projelerini..
    10. 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni
    11. Ayşegül Aldinç bahar konseri için..
    12. Nevşehir’de FETÖ’ye dev darbe
    13. Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkun..
    14. Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok..
    15. Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat..
    16. Rusya'dan DAEŞ açıklaması: Terör..
    17. Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama..
    18. Edirne’de ‘Yeni Zelanda’daki terör..
    19. Prof. Dr. Çomaklı: “İki üniversitenin..
    20. Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    21. Sinop’ta şehitler anıldı
    22. "Müslümanlara olan öfkeyi artıran batı..
    23. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    24. Bayrakla Birleşenler Fotoğraf sergisi..
    25. Kaymakam Atıcı, özel öğrenciler ile..
    26. Türel:““Gündoğmuş’tan Kaş’a sağlık..
    27. Başkan Gülcoğlu’ndan TÜGVA’lı Gençlere..
    28. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    29. Misafir Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile..
    30. Karacan, “Balıkesir sanayileşmede..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!