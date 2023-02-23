Prefabrikte KDV indiriminde kapsam genişledi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren karara eklenen geçici maddeyle olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Şubat'ta, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık'a kadar afetzedeler ile KDV Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde yüzde 1 KDV uygulanmasına karar verilmişti.