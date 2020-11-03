Prefabrik Ev nedir? 2+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar, 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? Prefabrik ev güvenilir mi? İşte Prefabrik ev fiyatları hakkında detaylı bilgiler… Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra meydana gelen doğal afetler neticesinde prefabrik evlere merak söz konusu oldu. Peki, Prefabrik evler güvenilir mi? 2+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar, 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar?

Prefabrik ev fiyatları şu şekilde;

75 m2 2+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 71.900 TL

150 m2 4+1 Dublex Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 149.900 TL

100 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 94.900 TL

126 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 144.900 TL

Prefabrik ev nedir?

Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır.

Prefabrik ev güvenilir mi, özellikleri nelerdir?

Prefabrik ev modellerinde iç ve dış panelleri arasında köpük tercih edilir. Bu sayede yalıtım sağlanmış olmaktadır. Şehir merkezlerinde bulunan betonarme yapılardan farkı, kendi zemininin üzerine kurulu olan yapı tipidir. Prefabrik evler, şehrin sesinden ve kalabalığından yorulmuş, hayallerindeki evi ve huzuru yakalamak isteyen insanlarımızın tercih ettiği ekonomik olan depreme dayanıklı sağlam yapılardır.

Ev fiyatları neye göre değişiyor?

Evin büyüklüğü, prefabrik ev fiyatlarına etki eden ilk faktördür. Yapının katı arttıkça fiyatı yükselir. Ev için kullanılan malzeme, ev fiyatlarını doğrudan etkiler. Örneğin çelik konstrüksiyon uzun ömürlü prefabrik evlerde fiyatlar daha da artar.

Prefabrik evlere ilgi arttı mı?

Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra meydana gelen doğal afetler neticesinde prefabrik evlere ilgi önemli ölçüde arttı. Bu ilgilerin oluşmasında en büyük etken prefabrik ev fiyatları oldu. Bunların yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasasının da olması vatandaşların daha ucuza ev bulmasını sağlıyor. Prefabrik evin ortalama ev fiyatı en düşük 35-40 bin TL’den başlarken bu fiyat 500 bin TL’YE kadar çıkabiliyor.



