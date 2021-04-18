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Kadın - Aile Pratik tarhana çorbası tarifi Tarhana çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pratik tarhana çorbası tarifi Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası hem besleyici hem de yapımı oldukça kolay lezzetli çorba çeşitlerinden. Ramazan sofralarında sık sık tercih edilen tarhana çorbası yapımı iftara saatler kala merak ediliyor. Peki tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası sıvıyağ ile mi tereyağ ile mi yapılır? İşte pratik tarhana çorbası yapımı...

Yeniakit Publisher
2021-04-18 18:35:00 -
Pratik tarhana çorbası tarifi Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından bir tanesidir. Peki, ev yapımı tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası tarifi

Malzemeler:

6 yemek kaşığı tarhana
1 litre (5 su bardağı) su ya da et suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
tuz

Yapılışı:

Tarhanayı 1 su bardağı su ile iyice karıştırın.

Salça, dövülmüş 1 diş sarımsak ve yağı çorbayı pişireceğiniz tencereye alın. Sarımsak kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Erittiğiniz tarhanayı içine ilave edip kısık ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.

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