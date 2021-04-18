Pratik tarhana çorbası tarifi Tarhana çorbası nasıl yapılır?
Tarhana çorbası hem besleyici hem de yapımı oldukça kolay lezzetli çorba çeşitlerinden. Ramazan sofralarında sık sık tercih edilen tarhana çorbası yapımı iftara saatler kala merak ediliyor. Peki tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası sıvıyağ ile mi tereyağ ile mi yapılır? İşte pratik tarhana çorbası yapımı...
Tarhana çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından bir tanesidir. Peki, ev yapımı tarhana çorbası nasıl yapılır?
Tarhana çorbası tarifi
Malzemeler:
6 yemek kaşığı tarhana
1 litre (5 su bardağı) su ya da et suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
tuz
Yapılışı:
Tarhanayı 1 su bardağı su ile iyice karıştırın.
Salça, dövülmüş 1 diş sarımsak ve yağı çorbayı pişireceğiniz tencereye alın. Sarımsak kokusu çıkıncaya kadar kavurun.
Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Erittiğiniz tarhanayı içine ilave edip kısık ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.