Pozantı’da "Doğu Akdeniz Lezzet Turu" etkinliği

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) gastronomi ihtisas komisyonlarına bağlı seyahat acentelerinin katılımıyla, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki zengin damak lezzetlerinin tanıtımını sağlamak, gastronomi turizminden daha çok pay almak amacıyla organize edilen “Doğu Akdeniz Lezzet Turu“nun Adana etabı, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Pozantı’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk kez TCDD 6. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra bölge illeri arasında her hafta gerçekleştirilecek olan “Gastronomi Treni” ile gidilen Pozantı’da düzenlenen tanıtım etkinliğine, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari,TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğluile yurt genelinde faaliyet gösteren çeşitli turizm ve seyahat acentalarının temsilcileri katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz Lezzet Turu” projesinin hayli yararlı olacağına inandığına dikkat çeken Vali Demirtaş, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Adana Valiliği olarak bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri “Adana Lezzet Festivali”ne yönelik yoğun ilginin, Adana ve bölgedeki gastronomi turizminin yakın bir zamanda hak ettiği payı alacağını gösterdiğine dikkat çeken ve doğru yolda olduklarına vurgu yapan Vali Demirtaş, kent ve bölge gastronomisinin gelişmesinin yanı sıra tarihsel ve kültürel zenginliklerin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirttiği bu tür projelerin daima destekçisi olacaklarını ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş, yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür ettiği konuşmasında, “Bu güzel etkinlik vesilesiyle Adanalı hemşehrilerimizi, turizm ve seyahat acentelerimizin değerli temsilcilerini ve tüm lezzet tutkunlarını 4- 5 ve 6 Ekim 2019 tarihinde Merkez Park’ta düzenleyeceğimiz ‘3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ etkinliğimize davet ediyorum” dedi.

Pozantı’da düzenlenen “Doğu Akdeniz Lezzet Turu“ etkinliği, katılımcıların yöresel lezzetleri tadıp bilgi edinmelerinin ardından bölgedeki gastronomi turizmi kapasitesinin arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunması ve TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın’ın, projeye verdiği destek ve katkıları ile Türkiye’de ilk kez Adana’da oluşturulan gastronomi treni uygulamasından dolayı Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür plaketi takdim etmesiyle son buldu.