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Ekonomi Powell’dan ekonomi açıklaması: Dönüm noktasında
Ekonomi

Powell’dan ekonomi açıklaması: Dönüm noktasında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 05:01:00 -
Powell’dan ekonomi açıklaması: Dönüm noktasında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, CBS televizyonu tarafından düzenlenen "60 Dakika" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin hala tehlike olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten dönüm noktasında görünen bir ekonomi." yanıtını verdi.

Powell, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamanın, güçlü mali ve para politikası desteğinin bunda etkili olduğunu belirterek, ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

"Asıl risk hastalığın yeniden yayılması"

Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, "Şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın yeniden yayılmasıdır." dedi.

Powell, bu yılın ikinci yarısında çok güçlü bir büyüme beklediklerini ifade etti.

Alışılmadık bir toparlanma gördüklerini anlatan Powell, ekonominin bazı kısımlarının tamamen toparlandığını, seyahat, eğlence gibi sektörlerin ise henüz pek iyileşemediğini dile getirdi.

Powell, ekonominin korkulandan daha iyi performans gösterdiğini belirterek, toparlanma tamamlanana kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

"Bu yıl faiz oranlarında artış olası değil"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, faiz oranlarını artırmadan önce enflasyonun ortaya çıkmasını beklemeyi göze alabileceklerini aktardı.

Powell, zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerini anımsatarak, "Bunu sağladığımızda, faiz oranlarını o zaman artıracağız." diye konuştu.

Faiz oranlarına ilişkin bir soru üzerine Powell, "Bu yıl faiz oranlarında artış yapmamızın olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

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