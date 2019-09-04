Potada millilerin Çekya mesaisi - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda yarınki Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı



ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Milli takım, maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde duran milliler, şut çalışmasıyla günü tamamladı. Grubun ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup olan A Milli Takım oyuncularının moralli olduğu gözlendi. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.