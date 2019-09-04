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Potada millilerin Çekya mesaisi

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda yarınki Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
Potada millilerin Çekya mesaisi


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde duran milliler, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Grubun ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup olan A Milli Takım oyuncularının moralli olduğu gözlendi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
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