Potada milli maçın ardından





ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 mağlup oldukları maçta iyi mücadelelerine rağmen yenildiklerini söyledi.

Sarıca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu şekilde maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kazanma şansına sahiptik. Son 4 faulü değerlendiremedik, şansızlık. Çok iyi mücadele ettik. Sahada uygulamada iyiydik, dişe diş oynadık. Gelişime açık bir sürü oyuncumuz var. Sanırım üç oyuncu hariç daha önce Dünya Kupası'nda oynamamış arkadaşlar. Daha iyisini yapacağız. Mental olarak yukarıda kalmak gerekiyor. İki gün sonrasına bakacağız."

Takım olarak az sayıda maç oynamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Sarıca, "En önemli şey karar vermek. Karar verdiğinizde gerisini getireceğiz. İki gündür mükemmel oynuyoruz. Perşembe günü de mükemmel oynayıp kazanmalıyız. O bizim için final maçı. Şu an duygusal olarak aşağıdayım. Yoğun adrenalin var. En başta ben ayağa kalkacağım. Sonrasında onları ayağa kaldıracağız. Tarihi bir galibiyeti kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, basın toplantısında ise "Bir maç daha oynayacağız. Bizim için önemli final, buna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

- Milli oyuncuların görüşleri





Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sahada büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Sahada konuştuğumuz her şeyi yaptık. Birbirimiz için oynadık ve savaştık. Biz zaten böyle bir takımız. Böyle oynamaya devam edersek yolumuz açık. Sonuçta ABD çok iyi takım ve çok iyi antrenörleri var. Bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD karşısında etkili olan Melih Mahmutoğlu ise büyük üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Elimizdeki maçı verdik. İnanarak oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Ufak tefek hatalar sonucu belirliyor. Fauller kaçtı. Olmadı, yapacak bir şey yok. 20 sayı farkla kaybetsek bu kadar üzülmezdim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçı unutup en iyi şekilde hazırlanarak inşallah ikinci sırada çıkarız." diye konuştu.





- Popovich: "Kazandığımız için mutluyum"





ABD Başantrenörü Gregg Popovich, Türkiye'nin çok iyi oynadığını anlatarak, "Bugün takım olarak bitiricilikte sorun yaşadık. Bu alanda daha iyi olmalıyız. Böyle güçlü bir takıma karşı oynamak bizim için çok önemli tecrübeydi. Bu maç Dünya Kupası'nın nasıl bir yer olduğunu gösterdi. Bu nedenle kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

ABD'li oyuncu Joe Harris de takım olarak geliştirmeleri gereken konuların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Günün sonunda kazanan taraf olduk. Galibiyet galibiyettir. Bu maçın kasedini izleyeceğiz ama bu turnuvada Yunanistan, Brezilya ve Türkiye gibi güçlü takımlar var. Bu tip şeyler yaşanabilir. Hücumdaki bitiriciliğimiz iyi değildi, ikili eşleşmelerde sorun yaşadık. Türkiye'nin performansı bizi yanıltmadı. Çok iyi takım olduklarını biliyorduk, çok iyi oyunculara sahipler ve zorlu bir takım."

Oyunculardan Kemba Walker ise Türk Milli Takım'a saygı duyduğunu vurgulayarak, "Kazandık, nasıl olduğu fark etmez. Türkiye harika oynadı. Tam bir savaş yaşandı, bu şekilde kazanmak harikaydı. Hiçbir şekilde hayal kırıklığı yaşamıyorum. İkili eşleşmelerde rakibin fiziğinden dolayı dezavantaj yaşadık. Topu çok iyi dolaştırdılar, 24 saniyeyi kullandılar. Büyük oynadılar, biz de çok iyi oynadık." diye konuştu.

ABD'ni bir diğer oyuncusu Khris Middleton zorlansalar dahi bu şekilde kazanmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.







