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Spor Potada maçlar 12 salonda oynanacak
Spor

Potada maçlar 12 salonda oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip - Fenerbahçe Beko'nun maçlarını yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 12 bin 687 kişilik kapasitesiyle ikinci sırada bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:34:57 -
Potada maçlar 12 salonda oynanacak

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu maçları, 12 spor salonunda yapılacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.


- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada


Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.


- En az kapasiteli salonlar


Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Fethiye Beşkaza Spor Salonu 2 bin 250 kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.

Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.


- Salonlar ve kapasiteleri


Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar SalonKapasite
Anadolu Efes, GalatasaraySinan Erdem 16000
Fenerbahçe BekoÜlker Spor ve Etkinlik 12687
Türk Telekom, OGM OrmansporAnkara 9984
TOFAŞ, Frutti Extra BursasporTOFAŞ 5750
Gaziantep BasketbolŞahinbey 5500
Pınar KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4800
Darüşşafaka Tekfen
Ayhan Şahenk 3509
Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir KolejiBJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
 2890
HDI Sigorta Afyon Belediyespo
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
 2833
Büyükçekmece BasketbolGazanfer Bilge 2500
PetkimsporENKA 2500
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
Fethiye Beşkaza
 2250

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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