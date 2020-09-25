Potada maçlar 12 salonda oynanacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip - Fenerbahçe Beko'nun maçlarını yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 12 bin 687 kişilik kapasitesiyle ikinci sırada bulunuyor
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu maçları, 12 spor salonunda yapılacak.
Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.
- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.
Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.
- En az kapasiteli salonlar
Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Fethiye Beşkaza Spor Salonu 2 bin 250 kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.
Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.
- Salonlar ve kapasiteleri
Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
|Takımlar
|Salon
|Kapasite
|Anadolu Efes, Galatasaray
|Sinan Erdem
|16000
|Fenerbahçe Beko
|Ülker Spor ve Etkinlik
|12687
|Türk Telekom, OGM Ormanspor
|Ankara
|9984
|TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor
|TOFAŞ
|5750
|Gaziantep Basketbol
|Şahinbey
|5500
|Pınar Karşıyaka
|Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
|4800
|Darüşşafaka Tekfen
|Ayhan Şahenk
|3509
|Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir Koleji
|BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
|2890
|HDI Sigorta Afyon Belediyespo
|Prof. Dr. Veysel Eroğlu
|2833
|Büyükçekmece Basketbol
|Gazanfer Bilge
|2500
|Petkimspor
|ENKA
|2500
|Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
|Fethiye Beşkaza
|2250
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.