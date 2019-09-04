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Potada 991. milli sınav

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki Çekya maçıyla tarihindeki 991. maçına çıkacak- Türkiye, 83 yıllık tarihinde yaptığı 990 karşılaşmanın 509'unu kazandı, 480 maçtan mağlup ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı- Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada oynadığı 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı- Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde resmi maçlarda 11 galibiyet alan milliler, 9 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
Potada 991. milli sınav


ŞANGHAY (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.


- Ufuk Sarıca ile 21. resmi maç


A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 9 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi aldı.


- Dünya Kupası'nda 36. maçına çıkacak


Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu.


- Çekya maçları


A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyon Maç Sonuç
1961 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekoslovakya 77-70
1971 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekoslovakya 69-88
1973 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekoslovakya 64-66
1992 Avrupa Olimpiyat Elemeleri Türkiye-Çekya 81-65
1999 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekya 78-73
2007 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekya 80-72



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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. ABD
  3. Basketbol
  4. Çekya
  5. Japonya
  6. türkiye

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