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Gündem Postallarıyla seccadeye basan İsrail askerine Filistinli kadın öyle bir meydan okudu ki İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Gündem

Postallarıyla seccadeye basan İsrail askerine Filistinli kadın öyle bir meydan okudu ki İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 15:04:00 - 2023-04-05 15:04:22

Ayaklarındaki postallar ile Mescid'i Aksa'yı kirleten İsrail Askerlerine Filistinli bir kadın askerlerin önünde durarak onlara meydan okudu. Yiğit Filistinli kadının direnişi sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

İşgalci İsrail'in saldırıları sürüyor. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

Mesciddeki seccadelere postallarıyla basan İsrail askerine bir Filistinli kadın bakın neler söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıntılar videoda...

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Yorumlar

sinsin

yahudi laftan anlamaz ancak güçten anlar kendi kurdurduğu BM'yi bile takmadı yine yapacağını yaptı kimsede sesini çıkarmadı onlar için yahudi olmayan herkes onları hizmetçisi onları insan olarak bile görmez siyonist zihniyet böyle işte

KÖKSAL

Zalimler için yaşasın cehennem... Rabbim Kahhar esma'sıyla, İsraeli kahrı perişan eylesin, tuzaklarını kendi başlarına musallat eylesin... Rabbim'in laneti zalimlerin üzerine olsun...
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