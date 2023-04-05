Postallarıyla seccadeye basan İsrail askerine Filistinli kadın öyle bir meydan okudu ki İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Ayaklarındaki postallar ile Mescid'i Aksa'yı kirleten İsrail Askerlerine Filistinli bir kadın askerlerin önünde durarak onlara meydan okudu. Yiğit Filistinli kadının direnişi sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
İşgalci İsrail'in saldırıları sürüyor. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.
Mesciddeki seccadelere postallarıyla basan İsrail askerine bir Filistinli kadın bakın neler söyledi.
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