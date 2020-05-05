Postacılar bu kez ihtiyaç sahiplerine yardım çeki taşıdı

KIRŞEHİR (AA) - PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) üyeleri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere zarflar içinde hediye çekleri taşıdı.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, AA muhabirine, bir mahallenin ihtiyaç sahiplerini en iyi orada görev yapan postacıların bildiğini ve bu yönde bir yardım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde belirledikleri yaklaşık 400 aileye bir haftada yardım çeklerini dağıttıklarını dile getiren Topluoğlu, ihtiyaç sahiplerini, Türkiye'nin dört bir yanındaki dernek çalışanı postacılar aracılığıyla tespit ettiklerini belirtti.

Postacının bu kez yardım çeki taşıdığını anlatan Tokluoğlu, "Belirlediğimiz ailelerin kapılarına içinde alışveriş çekleri olan zarflar bıraktık. Yardım kolisi yerine böyle bir şey yapmayı istedik. Her ailenin ihtiyacı farklı olduğu için kendi ihtiyacını böyle karşılar diye düşündük. Ailelere görünmeden zarfları kapılarına bırakıp gidiyoruz." dedi.



