0553 313 94 23

Posta güvercinleri Konya’dan Aydın’a kanat çırptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen en hızlı posta güvercini yarışmasında Konya’nın Kulu ilçesinden salıverilen 136 güvercin normalde 600 kilometre, kuş uçumu 430 kilometreyi sabaha kadar uçarak Nazilli’de tamamladı.

10 Eylül 2019 Salı 10:37
Posta güvercinleri Konya’dan Aydın’a kanat çırptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen en hızlı posta güvercini yarışmasında Konya’nın Kulu ilçesinden salıverilen 136 güvercin normalde 600 kilometre, kuş uçumu 430 kilometreyi sabaha kadar uçarak Nazilli’de tamamladı. Yarışmada yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yarışta en hızlı 9 güvercin ise birincilik kupasına ortak oldu.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın da katıldığı 2. Nazilli Arena Posta Güvercini Yarışması kupa ve ödül töreninde birinciliği elde eden 9 güvercinin sahibi ise yaşanan sürpriz nedeniyle tek kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nazilli Güvercin Derneği tarafından organize edilen ve beş etaptan oluşan yarışmanın galibi güvercinler ise çıkartılan açık artırma ile yeni sahipleri tarafından yüksek ücretlerle el değiştirdi. İlk etapta 4 binlere ulaşan güvercinler için internet sitesi üzerinden açık artırmanın devam edeceği ve rakamların çok daha fazla yükseleceği belirtildi.


Geçtiğimiz Şubat ayında yarışa hazırlanmak üzere Almanya başta olmak üzere Mardin, Gaziantep, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Ankara, Eskişehir ve Aydın illerinin başta olduğu onlarca ilden getirilerek Nazilli’deki posta güvercini yetiştirme ve yarış alanına teslim edildi.



birbirinden değerli posta güvercinlerinin yavruları bakım ve uçuş antrenmanları ile yarışlara hazırlandı. 5 etaptan oluşan yarışların ardından kuş uçuşu kilometre hesabı ile 430 kilometre olan Konya’nın Kulu ilçesinden salınan kuşlar yeniden yetiştirildikleri yer olan Nazilli’ye döndü. Evine en hızlı dönen kuşların derece yaptığı yarışta yaşanan teknik arıza nedeniyle ilk gelen 9 kuşa birincilik verilmek zorunda kalındı. Teknik arızanın düzelmesinin ardından ise diğer dereceler oluşturuldu.



Yarış sonunda düzenlemen ödül töreninde ise yarışan posta güvercinlerinin sahipleri Nazilli’de buluştu. Kupalar ve ödüller sahiplerini bulurken yaşanan teknik arıza nedeniyle 9 güvercine birincilik verilince büyük ödül olan 15 bin TL 9’a bölündü. Birinciye verilecek olan kupanın tek olması nedeniyle de aynı kupa temsili olarak 9 kez el değiştirdi. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından dernek yönetimi tarafından 8 tane daha birincilik kupası yapılacağı ve sahiplerine teslim edileceği belirtildi.



“Teknik arıza 9 birinci getirdi”


Ödül töreninde konuşan Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, yaşan teknik arızadan dolayı herkesten özür dileyerek birinciliğin dokuza bölünmesi nedeniyle para ödülünü paylaşan herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Şimşek, “Bugün burada çok güzel bir olaya daha şahit olduk. Yaşanan teknik arızaya rağmen büyük ödülü paylaşma büyüklüğünü göstererek değerli hobici dostlarıma kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 5 etap önce 636 posta güvercini ile başladığımız yarışın 5. ve son etabında 136 güvercin salındı. İlk gün 106 tanesi yuvaya dönüş yaptı. Bu büyük bir oran ve gerçekten de büyük bir başarıdır. Kuşlarımız halen gelemeye devam ediyor. İnşallah tamamı yuvalarına döner. Türkiye’nin dört bir yanından yarışımıza katılan ve ödül törenine gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Dövüştürmeyin, yarıştırın”


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, konuşmasında güvercin severlere teşekkür etti. Dövüştürmeyi değil de yarıştırmayı seçtikleri için topluma örnek olduklarını belirten Özcan; “Dostlarımız aynı zamanda Nazilli’nin tanınmışlığını ve marka değerini artırmaktadır. Daha önce de etkenliklerine katıldığım dernekteki dostlarımıza çok teşekkür ediyor ve destek olacağımı da belirtmek istiyorum” dedi.



Yarışa katılan ve 5 kupa alarak büyük bir başarıya imza atan ve finalde de 2 kupa alan İzmirli hobicilerden İmdat Erdin ise, “Biz birlikte eğleniyoruz. Herkesi de bu eğlenceye davet ediyoruz. Dostluk ve kardeşliğin ismi olan güvercin ortak noktamız. Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:37
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    1. Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    2. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    3. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    4. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    5. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    6. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    7. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    8. Yunanistan'da peş peşe depremler
    9. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    10. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    11. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    12. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    13. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    14. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    15. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    16. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    17. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    18. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    19. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    20. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    21. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    22. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    23. Ticaret’ten burs yağmuru!
    24. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    25. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    26. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    27. Asya borsaları
    28. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    29. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    30. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!