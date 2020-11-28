Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vaka tespitinin ardından ‘Evde Kal’ çağrılarına da uyulmasıyla vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak kurban bayramı sonrasında vakaların yükselişe geçtiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında sık sık ikaz ediyor. Kimi bu durumun ciddiyetinde değilken kimi ise işi sıkı tutuyor. Peki, market poşetinden kargodan koranavirüs bulaşır mı?

Poşetten koronavirüs bulaşır mı? | Marketten alınan her şey yıkanmalı mı?

Mart ayından bu yana en çok merak edilen konuların başında virüsün bulaşma yolu merak ediliyor. Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor, söz konusu bu virüsün havada asılı kalmadığı uzmanlarca ifade ediliyor. Virüsün ağız, burun ve göz yoluyla vücuda girdiği biliniyor. Yapılan son bilimsel çalışmalar ise genellikle virüsün burundan vücuda girdiğini ortaya koydu.

Bazı vatandaşlar evlerine kesinlikle poşet sokmuyor. Hatta salgından korunmak isteyen milyonlarca kişi dışarıdan eve alınan her gıdayı, poşeti, kutuyu yıkamayı tercih ediyor. Peki, koronavirüs poşetten bulaşır mı?

Uzmanlar, ürünlerin poşetten çıkarıldıktan sonra poşetlerin atılmasının ve ellerin yıkanmasının yeterli olduğunu söylüyor. Dışarıdan alınan her şeyin yıkanmasının gerekmediğini, hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı sık sık ifade ediliyor.