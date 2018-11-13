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Naylon poşet fiyatları poşetler marketlerde kaç paraya satılacak?

Marketlerde artık bedava poşet devri sona eriyor. Yapısında kimyasal maddeler içerdiği için insan sağlığını tehdit eden naylon poşetlere ulaşmak artık zorlaştırılıyor. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan teklife göre, marketlerde naylon poşetler parayla satılacak. Poşetlerin satış fiyatı da belli oldu.

13 Kasım 2018 Salı 13:10
Naylon poşet fiyatları poşetler marketlerde kaç paraya satılacak?

Marketlerde artık bedava poşet devri sona eriyor. Yapısında kimyasal maddeler içerdiği için insan sağlığını tehdit eden naylon poşetlere ulaşmak artık zorlaştırılıyor. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan teklife göre, marketlerde naylon poşetler parayla satılacak. Poşetlerin satış fiyatı da belli oldu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de yer almıştı. Uzun zamandan beri gündemde olan ve geçtiğimiz ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenirken 1 yıl ertelenerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

 

Naylon poşet fiyatları ne olacak?

Marketlerde poşetin parayla satılmasını içeren atık yönetmeliği kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı. Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:10
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