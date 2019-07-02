0553 313 94 23

Poşetinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Kartal'da bir kişinin taşıdığı poşette ve evinde yapılan aramada yaklaşık 400 gram uyuşturucu, 500 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:31
Poşetinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Kartal'da şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalle'de şüphe üzerine Cemil T'yi durdurdu.

Şüphelinin elindeki poşette yapılan incelemede, 23 uyuşturucu hap, 10 gram satışa hazır uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Cemil T'nin evinde yapılan aramada da 396 gram uyuşturucu, 477 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:31
  1. Kartal
  2. poşette uyuşturucu
  3. Soğanlık Yeni Mahalle
  4. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
    1. MHP Merkez İlçe yöneticilerinden..
    2. 6. OPEC ve OPEC dışı ülkeler..
    3. Türkiye'nin en büyük şirketleri belli..
    4. Antalya’daki orman yangını kontrol..
    5. (Özel) Motosikletten savrulan polis,..
    6. Eski Bakan Çelik’in acı günü
    7. Osmangazi’de su kesintisi
    8. Evlerine tarladan geçerek..
    9. Milli bisikletçilerden Eskici’ye..
    10. Zonguldak’ta otomobil ile kamyon..
    11. Tokat’ta 3 ahır küle döndü
    12. Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi..
    13. İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    14. Sağlık personeli alımı arama sonuçları..
    15. Plastik fabrikasında korkutan yangın
    16. Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı
    17. Cemiyet’ten BİK Çorum Şubesi’ne veda
    18. BAE Prensi Şeyh Halid, Londra'da öldü
    19. "Demirören Medya Grubu'nun el..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız