Poşet tamam, şimdi sıra içecek ambalajlarında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum, 2023 yılına kadar yılda en az bir defa düzenlenmesi planlanan, ilki dün gerçekleştirilen “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı” sonrası alınan kararların bulunduğu 24 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı.

2023’e kadar her ile mekansal plan

Mekansal Strateji Planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını ve ekonomiye katkı sağlanacağını belirten Kurum, 2023’e gelindiğinde tüm illerin makro ve mikro düzeyde mekansal planlarının hazırlanacağını söyledi. Kurum, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonuna uygun 3194 sayılı İmar Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılacağını da vurguladı.

Uygulama 2023’e kadar başlayacak

Bakan Kurum, “Sıfır Atık Projesi”nin 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçeceğini belirterek, 2023 yılında sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını kaydetti. Plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti: “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir.”

5 yılda TOKİ’den 250 bin, Emlak Konut’tan 100 bin konut

“2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı” sonuç bildirgesini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu başlıklara vurgu yaptı:

-Mekânsal strateji planı tamamlanacak

-Kentsel dönüşüm seferberliğini başlatıyoruz

-Akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek

-Kırsal yerleşmelerde örnek mimari projeler uygulanacak

-Ülkemizi 2023 yılında coğrafi bilgi endüstrisini kurmuş, yerli ve milli teknolojisini ihraç eden, küresel rekabette öncü bir konuma getireceğiz

-Tarım, hayvancılık ve teşvik kapsamındaki yatırımlar hazine arazileri ile desteklenecek

-Sıfır atık projesi geleceğimizdir

-2023 yılında katı atık hizmeti almayan hiçbir şehrimiz ve belediyemiz kalmayacak

-Atık suların tamamı arıtılacaktır

-İklim değişikliğiyle mücadele kararlılıkla sürdürülecek

-Bisiklet ve yürüyüş yolu ağı oluşturulacaktır

-Her ilimizin en az 1 millet bahçesi olacak

-Çevre etiketi sistemi ile ihracatta avantajlı duruma geçilecek

-TOKİ ile 5 yılda 250 bin sosyal konut üretimi sağlanacak. Emlak Konut, 5 yıl içinde 100 bin bağımsız bölümü ülkemize kazandıracak

-5 yılda 150 bin vatandaşımızın hazine ile olan mülkiyet sorununu çözeceğiz

-Şehirlerimizin altyapı yatırımlarına 5 yılda 30 milyar TL kaynak sağlanacak

-İstanbul’da şehir içinde kalan sanayi alanları şehir dışına taşınacak

-Kirlilikle mücadelede tüm deniz ve havzalarımızdaki kritik alanları online izleyeceğiz

-Mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olacağız

-Korunan doğal alanlarımızın yüzölçümü 133 bin kilometrekareye çıkarılacak

-Emlak Bankası kurulacak

-Millet konakları yapılacak

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurtdışı teşkilatı kurulacak.