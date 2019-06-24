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Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:14
Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi.


Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, poşet kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de poşet kullanımın ücretli hale gelmesinden bu yana yüze 80 oranında düştüğü görüldü.Sadece zincir marketlerde geçen yıl Ocak ayında 294 milyon poşet kullanılırken, bu yılın Ocak ayında bu oran yüze 75 azalarak 82 milyona düştüğü saptandı. Tahminler neticesinde de 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın yüzde 90’a yakın oranda azalacağı ve yıllık 30 milyar adet olan poşet kullanımın 3 milyara yani kişi başı 40’a düşeceği belirtildi.


ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar poşet başlığı altında 250 bin 99 haber çıkışı tespit edilirken, yeni yasayla birlikte poşet kullanımındaki azalmanın medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:14
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