'Poşet fiyatları artacak' iddialarına nokta koyan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.