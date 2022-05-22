Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?
Portekiz Kupası finalinde Porto ile Tondela karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Porto-Tondela maçı saat kaçta?
Portekiz Kupası sahibini buluyor. Futbolseverler Porto ile Tondela arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?
Porto ile Tondela bu akşam Türkiye saatiyle 19.15'te karşı karşıya gelecek. Estádio Nacional'da oynanacak maçı Bilyoner yayımlayacak.
Porto-Tondela muhtemel 11'ler:
Porto: Diogo Costa, Zaid Sanusi, Chancel Mbemba, Pepe, Joao Mario, Fabio Vieira, Stephen Eustaquio, Vitinha, Otavio, Evanilson, Mehdi Taremi
Tondela: Babacar Niasse, Modibo Sagnan, Eduardo Quaresma, Jose Hernando, Neto Borges, Tiago Almeida, João Pedro, Pedro Augusto, Bebeto, Rafael Barbosa, Salvador Agra