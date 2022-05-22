  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?

Portekiz Kupası finalinde Porto ile Tondela karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Porto-Tondela maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:55:00 -
Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?

Portekiz Kupası sahibini buluyor. Futbolseverler Porto ile Tondela arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Porto-Tondela maçı ne zaman hangi kanalda?

Porto ile Tondela bu akşam Türkiye saatiyle 19.15'te karşı karşıya gelecek. Estádio Nacional'da oynanacak maçı Bilyoner yayımlayacak.

Porto-Tondela muhtemel 11'ler:

Porto: Diogo Costa, Zaid Sanusi, Chancel Mbemba, Pepe, Joao Mario, Fabio Vieira, Stephen Eustaquio, Vitinha, Otavio, Evanilson, Mehdi Taremi

Tondela:  Babacar Niasse, Modibo Sagnan, Eduardo Quaresma, Jose Hernando, Neto Borges, Tiago Almeida, João Pedro, Pedro Augusto, Bebeto, Rafael Barbosa, Salvador Agra

Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Spor

Norwich-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Norwich-Tottenham ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay