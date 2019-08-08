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Porto Riko'nun yeni valisi Adalet Bakanı Vazquez oldu

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Porto Riko'nun yeni valisi Adalet Bakanı Vazquez oldu

SAN JUAN (AA) - İçişlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddialarının uzun süre sokak gösterilerine yol açtığı Vali Ricardo Rossello'nun istifasının ardından yeni vali Adalet Bakanı Wanda Vazquez oldu.

Yüksek Mahkemenin, istifa eden Rossello'nun bir yasa maddesine dayanarak yerine eski ABD Temsilciler Meclisi Porto Riko Temsilcisi Pedro Pierluisi'ye bırakmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Vazquez, Porto Riko'nun yeni valisi olarak yemin etti.

Porto Riko'nun bir hafta içindeki üçüncü valisi olan Vazquez, "Hepimiz kararsızlığın ve belirsizliğin yol açtığı kaygıyı hissettik. Hayatım boyunca yaptığım gibi insanlara hizmet etmekten başka düşüncem olmadan ileri adım atıyorum." ifadelerini kullandı.

- Protestolar sürüyor

San Juan'daki resmi vali konutu önünde toplanan bir grup ise yeni vali Vazquez'in görevden ayrılması talebiyle protestolarını sürdürdü.

Vazquez'in de Rosello yönetiminin uzantısı olduğunu savunan kalabalık, "Suçlular cezasız kaldığı sürece barış olmaz." sloganları attı.

- Yüksek Mahkeme kararı

Eski Vali Rossello, 2 Ağustos'ta yazılı olarak yaptığı basın açıklamasıyla görevini bıraktığını ve yerine Porto Riko Temsilciler Meclisinin oy birliğiyle vekil olarak seçtiği Pedro Pierluisi'nin geleceğini belirterek, "Porto Riko Temsilciler Meclisinin, Pedro Pierluisi'yi vekil olarak atamasının ardından hukukun üstünlüğü işleyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Porto Riko'da valinin ölümü, istifası yahut görevden alınması halinde yerine eyalet sekreteri geçiyor. Eyalet Sekreterinin görevi kabul etmemesi halinde ise valilik görevini Adalet Bakanı üstleniyor.

Rossello tarafından, temmuz ayında boşalan eyalet sekreterliği görevine seçilen ancak yalnızca Temsilciler Meclisinin onayını alan Pierluisi, Rossello'nun istifasının ardından vali olarak yemin etmişti. Senato ise kendi onayı olmadan eyalet sekreterliğine gelen Pierluisi'nin valilik görevini devralmasını kabul etmemişti.

Porto Riko anayasasına göre, eyalet sekreterinin valilik görevi yapması için parlamentonun iki kanadının da onayı gerekiyor. Ancak 2005 yılında çıkarılan bir yasada, eyalet sekreterinin vali olması durumunda Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayının zorunlu olmadığı ifadesi geçiyor.

- Rossello'yu istifaya götüren süreç

Nüfusu 3 milyonu aşan Porto Riko'da, Rossello'nun hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkında kullandığı küfürlü yazışmalarının sızması, adada uzun süre geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Hızla büyüyen gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Başta istifa etmemekte ısrar eden Rossello, önce Yeni İlerici Parti (PNP) Başkanlığını bırakmış ve 2020'de düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı ancak artan baskılar nedeniyle Rossello, 2 Ağustos'ta görevini bıraktığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Wanda Vazquez, daha önce Vali Ricardo Rossello'nun yerine geçmeyi kabul etmemişti. Halkın da yolsuzluk iddialarının araştırılması konusunda çaba göstermemesi nedeniyle Vazquez'in valilik görevine gelmesine sıcak bakmadığı ifade ediliyordu.





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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. Porto Riko
  2. Wanda Vazquez

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