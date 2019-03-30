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Porto ile Beşiktaş arasında yılın takası! Sergio Oliveira...

Portekiz'in dev kulüplerinden Porto'nun Ricardo Quaresma ısrarı sürerken Beşiktaş'a da flaş bir takas önerisinde bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:29
Porto ile Beşiktaş arasında yılın takası! Sergio Oliveira...

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın önümüzdeki sezon 'Büyük aşkım' dediği Porto'ya geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor. Öyle ki Portekiz ekibi de eski oyuncularının geri dönmesine son derece sıcak bakıyor.

Dev takas

Ancak Beşiktaş kulübü bonservis bedeli kazanarak, Porto kulübü ise 35 yaşındaki bir oyuncu için bonservis ödemeden bu transferi bitirmek istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ederken, Porto kulübünden siyah-beyazlılara sürpriz bir önere geldiği öğrenildi.

Portekiz ekibinin yöneticilerinin siyah-beyazlılara, devre arasında PAOK'a 6 aylık kiralık olarak gönderilen Sergio Oliveira'yı önerdiği belirtildi.

Merkez orta sahada görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun Ricardo Quaresma'nın takasında kullanılabileceğini iletilirken, bu konuda Beşiktaş yönetiminden sezon bitmeden yanıt gelmesi bekleniyor.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:29
  1. Porto
  2. Beşiktaş
  3. Sergio Oliveira
  4. Ricardo Quaresma
  5. Portekiz

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