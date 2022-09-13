Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Porto ile Club Brugge karşılaşacak. Maçı takip etmek isteyenler 'Porto-Club Brugge maçı hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Porto ile Club Brugge karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?
Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Porto bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve Exxen’den naklen yayımlanacak.
Porto: Costa; Sanusi, Marcano, Pepe, Mario; Galeno, Grujic, Uribe, Otavio; Evanilson, Martinez.
Club Brugge: Mignolet; Sobol, Boyata, Mechele, Odoi; Balanta, Vanaken, Nielsen; Sowah, Jutgla, Olsen.