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Spor Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Porto ile Club Brugge karşılaşacak. Maçı takip etmek isteyenler 'Porto-Club Brugge maçı hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:12:00 -
Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Porto ile Club Brugge karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?

Porto-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Porto bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve Exxen’den naklen yayımlanacak.

Porto: Costa; Sanusi, Marcano, Pepe, Mario; Galeno, Grujic, Uribe, Otavio; Evanilson, Martinez.

Club Brugge: Mignolet; Sobol, Boyata, Mechele, Odoi; Balanta, Vanaken, Nielsen; Sowah, Jutgla, Olsen.

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