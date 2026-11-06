Stat uyarısı her yağışta geliyor: Celtic Park'ın zeminine dikkat: Bu stadyum İskoçya'da!

Celtic'in maçlarını oynadığı Celtic Park'ın zemini halı gibiydi. Ayrıca şu ayrıntıyı belirtmekte fayda var: Bu stadın üzeri kapanmıyor. Hatta "açılır-kapanır" sisteminin uygulanması için de hiçbir planlama bulunmuyor! Mevcut sistem o kadar iyi oturtulmuş ki, kesinlikle sorun çıkmıyor.