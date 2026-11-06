Stat uyarısı her yağışta geliyor: Celtic Park'ın zeminine dikkat: Bu stadyum İskoçya'da!
Beşiktaş'ın Celtic'e mağlubiyeti can sıkarken stadın yoğun yağış almasına rağmen düzgün olması bizim statlarımızın kötü zeminini gündeme getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın Celtic'e mağlubiyeti can sıkarken stadın yoğun yağış almasına rağmen düzgün olması bizim statlarımızın kötü zeminini gündeme getirdi.
Türkiye'deki zeminlerin durumu uzun süredir tartışma konusu... Fazla yağış sebebiyle bozulmalar yaşandığı söyleniyor. İskoçya ve Türkiye'nin aldığı yağış miktarı arasında ciddi fark var. Ancak Beşiktaş maçındaki zemin halı gibiydi!
Son olarak Galatasaray-Stuttgart maçında RAMS Park'ın zemini dikkat çekmişti. Hatta Victor Osimhen, zemini göstererek kenara şikayette bulunmuştu. Son dönemlerde Türkiye genelinde şiddetli yağışlar görülüyor. Ancak Celtic-Beşiktaş mücadelesinde bu bahanenin de pek bir anlamınının kalmadığı belgelendi...
Celtic'in maçlarını oynadığı Celtic Park'ın zemini halı gibiydi. Ayrıca şu ayrıntıyı belirtmekte fayda var: Bu stadın üzeri kapanmıyor. Hatta "açılır-kapanır" sisteminin uygulanması için de hiçbir planlama bulunmuyor! Mevcut sistem o kadar iyi oturtulmuş ki, kesinlikle sorun çıkmıyor.
Gelelim iki ülke arasındaki yağmur kıyaslamasına... İskoçya'nın yıllık yağış ortalaması, Türkiye'den 2-3 kat fazla... Dağlık bölgeler ve okyanustan gelen nemli hava dalgaları sebebiyle İskoçya, Avrupa'nın en nemli yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fotospor'a göre; Ama zeminler farklı hikayeler anlatıyor.
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