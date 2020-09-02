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Spor Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı
Spor

Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:59:22 -
Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Portekiz ekibi Porto, İngiltere'nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi transfer etti.

Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

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