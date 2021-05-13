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Spor Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Spor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:32:00 -
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.

3 farklı takımda 100 gol sınırını aştı

Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.

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