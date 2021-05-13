Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti.
Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.
3 farklı takımda 100 gol sınırını aştı
Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı.
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.