Portekizli dünyaya duyurdu: Büyük sürpriz... Şimdi ne olacak?

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

Felix'in bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

Dursun Özbek, Felix'in bu hamlesi için gelen soruya cevap verdi. Özbek, "Joao Felix, Galatasaray'ı takibe almış?" sorusuna, "Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük ve önemli bir kulüp olduğunu gösterir." cevabını verdi. Haber7'ye göre;

Geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan Felix'in İspanyol ekibine geri döneceği açıklanmıştı.

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Felix, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 20 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Portekizli oyuncu, sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'de 20 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olarak rekor kırmıştı.