Portekiz'den 9 gol! İşte elemelerde gecenin sonuçları
Avrupa Şampiyonası Eleme Grup müsabakaları pazartesi seansı 5 maçta toplam 16 gole sahne oldu.
Milli takımımızın bay geçtiği haftada grubumuzdaki takımlardan Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda tek golle geçerek averajla birinci sıraya yerleşti.
Geceye damga vuran maç Portekiz ile Lüksemburg arasında oynandı. Ev sahibi ekip, Lüksemburg'u; Inacio(2) , G.Ramos(2) , Jota(2) , Horta, Felix ve Fernandes'in golleriyle 9-0 geçerek tarihi bir galibiyet aldı.
İşte gecenin diğer sonuçları..
D Grubu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ermenistan 0-1 Hırvatistan
Letonya 0-2 Galler
J Grubu:
İzlanda 1-0 Bosna Hersek
Portekiz 8-0 Lüksemburg
Slovakya 3-0 Lihtenştayn