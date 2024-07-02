Portekiz, Slovenya’yı penaltılarda eledi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Portekiz, Slovenya’yı normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena’da oynanan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato düdük çaldı. Daniele Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlendi. Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Öte yandan Portekiz'de Cristiano Ronaldo mücadelenin 105'inci dakikasında penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Slovenya ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: DHA

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