Portekiz ile İspanya berabere kaldı
Portekiz ve İspanya arasında oynanan hazırlık karşılaşması 0-0'lık skorla bitti.
Hazırlık maçında Portekiz, İspanya'yı Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda ağırladı. Portekiz sahaya Cancelo, Rui Patricio, Pepe, Semedo, Guerreiro, Sanches, Neves, Moutinho, Trincao, Andre Silva ve Cristiano Ronaldo; İspanya ise Kepa, Sergi Roberto, Llorente, Eric Garcia, Reguilon, Ceballos, Busquets, Canales, Rodrigo, Olmo ve Gerard Moreno ilk 11'i ile ayak bastı.
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 73. dakikada yerini Joao Felix'e verdi.
Portekiz Milli Takımı bir sonraki maçını Uluslar Ligi 3. maçında Fransa'ya karşı deplasmanda mücadele edecek.
İspanya Milli Takımı ise Uluslar Ligi 3. maçında İsviçre ile kaşılaşacak.