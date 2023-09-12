Portekiz dinlene dinlene 9 attı! Teknik direktör sahayı terk etti
EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçında Portekiz, Lüksemburg'u 9-0'lık skorla yenildi.
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 6. hafta maçında Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Karşılaşmayı Portekiz 9-0 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+4. dakiklarda Gonçalo Inacio, 18 ve 34. dakikalarda Gonçalo Ramos, 57 ve 77. dakikalardas Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ile 88. dakikada Joao Felix kaydetti.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonucun ardından gruptaki 6 maçını da kazanan Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanla üçüncü sırada kaldı.
Teknik direktör sahayı terk etti
Lüksemburg Milli Takımı'nın teknik direktörü Luc Holtz, 8. golün ardından soyunma odasına gitti. Holtz, 9. golü yemelerinin ardından sahaya geri döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO