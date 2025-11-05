Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

ILGA World tarafından hazırlanan bir rapora göre Portekiz cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özellikleri temelinde zorbalığa karşı mevzuata sahip sadece altı Birleşmiş Milletler üye ülkesinden biri.

Rapora göre, dünyadaki beş ülkeden dördünde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks gençleri zorbalıktan koruyan yasalar yok ve sadece altı BM üye devleti bu amaçla mevzuat kabul etti.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks insanların insan haklarını savunmak için 170 ülkeden 2.000'den fazla derneği bir araya getiren uluslararası bir organizasyon olan ILGA World 'e göre Portekiz, Andorra, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya ile birlikte altı eyaletten biri.

Portekiz ile ilgili olarak, örgüt, ülkenin Öğrenci Tüzüğü ve Okul Etiğinde “eğitim ortamlarında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı yasaklayan ve tüm öğrencilerin başkalarına davranma ve şiddet olmadan saygılı ve uygun şekilde muamele görme görev ve hakkını belirleyen” iki maddesi olduğuna dikkat çekiyor.

Aynı makaleler ayrıca “eğitim ortamlarında cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı” yasaklar.

Örgüt, Toplumsal Cinsiyet Kimliği ve İfadesinin Kendi Kaderini Tayin Etme Kanunu'nun, okullarda cinsiyet kimliği ve ifadesi ve ayrıca cinsel özellikler nedeniyle ayrımcılık, şiddet ve dışlanmayla mücadele için [okullarda] önlemler alma ve uygulama görevini “belirttiğine dikkat çekiyor.

ILGA World'e göre, 40 BM üye ülkesinin zorbalık gerekçelerinden en az birinin (cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özellikleri) belirtildiği ulusal yasalara sahiptir.

Raporda, “Bunlardan [40] 38'inin cinsel yönelim, 30'u cinsiyet kimliği, 13'ü cinsiyet ifadesi ve 14'ü cinsiyet özellikleri hakkında [zorbalığa karşı mevzuata sahip]” deniyor.

ILGA World, “Çoğu yargı alanı eğitim veya eşit muamele yasalarını kullanır ve failleri eğitmek ve mağdurlara cezai yaptırımlar yerine okul sistemi içindeki mağdurlara tazminat sağlamak için genellikle pedagojik yaklaşımlara güvenir” diye eleştiriyor.

Ayrıca Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, İtalya, Meksika, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere korumanın genel olarak eşit olmadığı 10 ülke olduğuna dikkat çekiyor.

theportugalnews'e göre: Ayrıca Macaristan ve Bulgaristan'da “ya farklı mevzuatlar arasında çelişkiler olduğu ya da içtihat hukukunun yasal belirsizlik durumuna yol açtığı için yasal korumaların hala yürürlükte olup olmadığı belirsiz” belirtiliyor.