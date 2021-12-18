Portekiz basınından flaş Pereira iddiası

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği konuşulmaya devam ediyor. İlk yarının bitimiyle yolların ayrılacağı iddia edilen Portekizli çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir haber de bugün Portekiz basınından geldi.

Fenerbahçe'de bir türlü istikrarı yakalayamayan ve geleceği devamlı masada olan teknik direktör Vitor Pereira'nın akıbetinin ne olacağı ise pamuk ipliğine bağlı...

Bugün Portekiz basınında Vitor Pereira ile ilgili flaş bir haber çıktı. Coluna do Fla isimli internet sitesinde yer alan habere göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Flemango'nun diğer adayları ise Paulo Sousa ve Paulo Fonseca.

Haberde Flamengo'nun Vitor Pereira için fesih tazminatı ödemek istemediği ve Beşiktaş derbisinin sonucu ve sonrasında Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararı göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

Beşiktaş derbisinde alınacak skora göre Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını hemen de ayırabilir, ilk yarının son maçı olan Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından da ayrılık kararı çıkabilir. Sarı-lacivertli kulübün kararını bekleyen Flamengo, ayrılık kararı çıkması halinde Pereira'yı takımın başına getirecek.