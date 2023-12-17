Portakallı saray lokumu: Portakal ile yapılan tarif şaşkına çevirdi! Böyle hiç denediniz mi? Pratik ve nefis tarifi

Portakallı Saray Lokumu Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

50 gr tereyağı

Portakal sosu için;

*3 su bardağı portakal suyu

*2 yemek kaşığı un

*1 yemek kaşığı nişasta

*5 yemek kaşığı toz şeker

*Tabanına serpmek için;

*2 su bardağı hindistan cevizi

Portakallı Saray Lokumu Tarifi Nasıl Yapılır?

Portakallı saray lokumu için önce tencereye süt, şeker, un koyup karıştırarak pişirelim. Kaynayınca tereyağ vanilya ekleyip kısık ateşte az pişirip ocaktan alalım. Blendırdan geçirelim.

Fırın tepsisinin hindistan cevizini yayalım muhallebiyi dökelim ve soğuması için bekletelim. Diğer tarafta portakallı sosu için. 3 su bardağı portakal suyu ve un, nişasta, şeker birlikte koyulaşana kadar pişirelim. Soğumuş muhallebinin üzerine dökelim ve en az 2-3 saat bekletelim. İster rulo yada kareler şeklinde kesip portakallı kısımlar üst üste gelecek şekilde koyup servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.