Portakallı revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi

Portakallı revani tarifi için

Malzemeler

3 adet yumurta

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağ ısu

2,5 su bardağı toz şeker

1 adet yarım limon suyu

Yapılışı

3 yumurta ile şeker iyice çırpılır. Köpük gibi olan yumurta üzerine yoğurt ve sıvı yağ eklenir. Onlarla beraber tekrar çırpılır. Üzerine un, irmik, kabartma tozu ve vanilya eklenerek çırpmaya devam edilir. İçerisine portakal kabuğunun rendesi koyulur isterseniz limon da rendeleyebilirsiniz. Yağladığınız bir kaba dökülür. (Çok kalın olmayacak şekilde dökmeye çalışın.) 170 derecelik fırında yarım saat pişirilir. İçerisine kürdan ile bakabilirsiniz. Olmadıysa hala 3-5 dakika daha bırakabilirsiniz. İlk yapacağımız iş aslında şerbettir. 3 su bardağı suya 2,5 su bardağı şeker dökülür ve kıvam alana kadar karıştırılır. Üzerine yarım limon suyu dökülür, 2 dakika sonra kapanır ve soğutulur. Soğuyan şerbet fırından çıkan tepsi üzerine dökülür. Eğer şerbeti dökmeden kekinizi keserseniz çok daha şerbeti çekecektir. Afiyet olsun.

Sizlere haşhaşlı revani tarifini öneriyoruz

Haşhaşlı revani tarifi

Haşhaşlı revani malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

Yapılışı

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ilave edin ve karıştırın. Sonra irmik, un ve haşhaşı ekleyin. Karıştırdıktan sonra kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek iyice çırpın ve yağlanmış tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Şerbeti için şeker ve suyu kaynatın. 1-2 dk kaynadıktan sonra altını kapatın. Altını kapattıktan sonra ilk sıcaklığın geçmesini bekleyin. Daha sonra soğumuş olan kekin üzerine şerbeti dökün. En son olarak üzerine krema veya krem şanti sürün. Krem şanti için süt ve toz şanti iyice çırpılır ve buzdolabında 15-20 dk beklettikten sonra kekin üzerine sürülür. Krema içinse “Gazozlu Kek” tarifimde yapmış olduğum kremayı kullanabilirsiniz. Ben bu kremayı öneririm, çok daha güzel oluyor. Benim vaktim olmadığı için krema yapamadım, krem şanti sürdüm.Krema sürdükten sonra üzerine haşhaş serpip servis yapın. Afiyet olsun.

Revani kaç kalori?

1 diliminde 348 kalori bulunan, orta kalorili tatlı olan revani, sürekli kullanımında kilo aldırır. Revani, diğer şerbetli tatlılara göre kalori bakımından daha masumdur; fakat kullanılan malzemeler göz önünde bulundurulmalı ve doğru oranlarda tüketilmesi gerekir.