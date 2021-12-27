Portakallı kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Portakallı Kek tarifi

Malzemeler

1,5 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı ay çiçek yağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 kahve kaşığı tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri

Portakallı Kek nasıl yapılır?

Portakallı kek hamurunu hazırlayalım. Portakallı kek yapmak için 1,5 su bardağı toz şekerle 3 adet yumurta çırpılır. Yarım su bardağı ay çiçek yağı, 1 su bardağı süt eklenerek çırpılır daha sonra taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyu katılır ve 3 su bardağı un azar azar ilave edilirken 1 paket kabartma tozu da eklenir. Son olarak da 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu kek hamuruna karıştırılır. Hamuru kek kalıbına boşaltalım. Margarinle yağlanmış kek kalıbına hamur boşaltılır. Boza kıvamında elde edilen kek hamurunun üzerine 1 kahve kaşığı tarçın serpilir. Kekimizi fırına sürelim. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 50 dakika pişirilir. Portakallı kekin üzeri pudra şekeri ile süslenir. Soğuduktan sonra portakallı kekimiz servise hazır.

Diğer önerimiz ise;

Portakallı pasta

Malzemeler

3 yumurta

Yarım çay bardağı portakal suyu

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yeteri kadar badem unu veya normal un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır

Portakallı pasta tarifi için önce portakalları 30 dakika suda haşlayın. Böylece acılığı gidecektir. Ardından portakalları dilimleyin ve çekirdekleri çıkarın. Kabaca doğrayın. Robottan geçirin. Ardından portakalları bir kaba alın ve badem unu, kabartma tozu, şeker ve yumurtayla iyice karıştırın. Çizgili bir kek kalıbına dökün. Kek altın rengi olana ve ortasına batırdığınız bir kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Ardından soğuyunca keki kalıptan çıkarın. Portakallı pasta servise hazır. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun..

Ev yapımı dankek tarifi

Malzemeler

4 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 su bardağı şeker

5 yemek kaşığı nişasta (mısır kullanıyorum)

5 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı damla çikolata isteğe bağlı

Yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz beyazlaşıp krema haline geliyor.Daha sonra sıvıları ve daha sonra da nişasta, un, kabarma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Yavaşça karıştırıyoruz en son çikolatayı ekleyip kek kalıbımızı yağlayıp döküyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişiriyoruz. Pofuduk, boğazınızda kalmayan yumuşacık bir kek oluyor. Fırın kapağını açmazsanız daha güzel kabaracaktır. Afiyet olsun