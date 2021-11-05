Portakalın faydaları nelerdir ? Portakal'ın mucizevi faydaları

Yıllardır mutfağımızda temel bir unsur olan portakal, çeşitli sağlık avantajları sağlamaktadır. Bazı insanlar portakalları soyup dilimlerken, bazıları portakalı sıkar ve suyunu yudumlar. Öte yandan portakal, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle şifa dağıtmaya devam edecektir. Portakallar hem marketlerde hem de pazar yerlerinde kolayca mevcuttur. Kışın taze yiyebileceğiniz portakallar yaz mevsimi ilerledikçe tadı garip olabilir. Portakalın yararları ve dezavantajları hakkında bilgi vereceğiz. Portakallar hakkında bilmeniz gereken her şey burada...

PORTAKALIN FAYDALARI

Portakallar, içerdikleri vitaminler, mineraller, potasyum, magnezyum, lif ve beta karoten nedeniyle çeşitli sağlık avantajlarına sahiptir. Portakal, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bu şekilde sağlar. Alkalize etme yetenekleri sağlıklı bir fiziğe katkıda bulunur. Portakalların avantajlarından bazılarını özetlemek için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç.

Cildin yaşlanmasını önler.

Böbrek taşı oluşmasını önler.

Anemi tedavisinde kullanılan bir ilaç.

Bağışıklık sisteminin savunmasını güçlendirir.

Kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Zararlı kolesterol seviyelerini azaltır.

Kalp sağlığını korumak için harika.

Portakallar birçok cilt yararı sağlar

C vitamini ve portakaldaki bol su özellikle cilt sağlığına iyi gelendir.

Cilt bakım endüstrisinde çalışanlar portakal kabuğunu veya portakalları dilimler ve cilde uygularlar.

Portakal özü krem, şampuan ve makyaj temizleme suyu olarak birçok kozmetik şirketi tarafından kullanılır. Portakal cildin nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Cildiniz beslenecek, gözenekler gençleşecek ve portakal yemenin bir sonucu olarak cildiniz daha canlı bir görünüme sahip olacaktır.

Portakal kabuğunun faydaları

Ciltteki kusurları giderir.

Ciltteki kırışıklıklar azalır.

Seni güneşin zarar verici ışınlarından korur.

Cilt yaşlanması yavaşlar.

Cilt sıkılaşır.

Dişleri beyazlatıyor.

Kalp krizi geçirme şansını azaltır.

Zararlı kolesterol seviyelerini azaltır.

Bağırsak hareketlerini kontrol eder.

Sindirim sistemini uyarır.

Lifler sayesinde kilo kaybına yardımcı olur.

Çok miktarda yağ yakma kapasitesine sahiptir.

Soğuk algınlığını uzak tutmaya yardımcı olur.

Kötü nefesten kurtulmaya yardımcı olur.

Kanser hücrelerinin çoğalmalarını durdurur.

PORTAKALIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

1 tane Portakal 220 gram 101 kalori sağlar.

1 tane portakal 220 gram portakalın karbonhidrat içeriği % 90, protein içeriği %6 ve yağ içeriği% 4'tür.

Besin öğeleri 100 g Enerji 192 kJ (46 kcal) Karbonhidrat 11,54 g Şeker 9,14 g Lif 2,4 g Yağ 0,21 g Protein 0,70 g Tiamin (B1 vit.) 0,100 mg (%8) Riboflavin (B2 vit.) 0,040 mg (% 3) Niasin (B3 vit.) 0,400 mg (% 3) Pantotenik asit (B5) 0,250 mg (% 5) B6 vitamini 0,051 mg (% 4) Folat (Vit. B9) 17 mg (% 4) C vitamini 45 mg (% 75) Kalsiyum 43 mg (% 4) Demir 0,09 mg (% 1) Magnezyum 10 mg (% 3) Fosfor 12 mg (% 2) Potasyum 169 mg (% 4) Çinko 0.08 mg (% 1)

PORTAKALIN BİZE ZARARLARI

C vitamini yüksek olan portakal hem faydalar hem de dezavantajlar sunar.

Fazla miktarda portakal alımı kişinin sağlığına zararlı olabilir. Portakal suyu içmek veya çok fazla portakal yemek ishal ve mide rahatsızlığına neden olabilir.

Malzemesinde sindirme üzerinde sürekli çalışacağından endişe vericidir. Portakal kilo vermenize yardımcı olabilir, ancak çok fazla kilo almanızı sağlayabilir.

Çok fazla C vitamini mide ekşimesi, kusma, ishal ve böbrek taşları da dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir.

Özellikle mide ekşimesi yaşayanlar çok dikkat etmelidir. Portakal alımı fazla potasyum ile sonuçlanır. Bu aynı zamanda insanların sağlığı için de tehlikelidir.