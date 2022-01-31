Portakal reçeli nasıl yapılır? Portakal kabuğu reçeli tarifi

Portakal reçeli tarifi

Malzemeler

6 tane portakal

6 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

1 paket vanilya

Portakal reçeli nasıl yapılır?

İlk olarak portakalları sirkeli suda bekletin ve iyice yıkayın. Portakalların tepelerini keserek tencerenin içerisine yerleştirin. Portakalların acısının çıkması için 4 tur tencerenin içerisinde 8 er dakika olmak üzere sularını değiştirerek kaynatın. Bu işlemden sonra portakalların acısını çıkartmış olacaksınız. Portakallar istenilen kıvama geldikten sonra küp küp doğrayın. Doğramış olduğunuz portakalları tencereye atıp, üzerine vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri ilave edin. Şekerle beraber tencereye almış olduğunuz portakalları 45 dakika boyunca bu şekilde kaynatın. Ocaktan almadan 5 dakika önce içerisine limon suyu ilave edin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilya ilave edip ılımaya başladığında kavanozlara yerleştirebilirsiniz.

Evde portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Portakal kabuğu reçeli tarifi

Malzemeler

10 adet portakal

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı portakal suyu

Portakal kabuğu reçeli yapımı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak reçelimiz için portakallarımızın kabuklarını soyalım. Ben daha kolay olduğu için yarım ay şeklinde, bıçakla dibine kadar inmeden çizikler atarak soyuyorum. Portakal kabuklarımızı 1 cm’den biraz ince olacak şekilde uzunlamasına dilimleyelim. Dilimlerin içerisinde kalan beyaz kısımları temizlemeden elimizle rulo şeklinde saralım. Sardığımız portakal rulolarını pişerken açılmaması için temiz bir iğne ile ipliğe dizelim. Bunun için beyaz pamuklu bir ipi tercih edebilirsiniz. Bütün portakal kabuklarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Ben bu şekilde 5 adet portakallı ip hazırladım. Daha sonra hazırladığımız portakal kabuklarını uygun bir kase içerisine alalım ve üzerini geçecek kadar suyu üzerine ekleyelim. Portakal kabuklarının acılığının gitmesi için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirerek 1 gece boyunca bekletelim. Ertesi gün beklettiğimiz portakal kabuklarını suyun içerisinden alarak uygun bir tencereye yerleştirelim. Portakal kabuklarımızın üzerini geçecek kadar normal suyumuzu da ilave edelim. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra portakal kabuklarımızı bir tabağa alalım, tenceredeki acı suyu boşaltalım. Portakal kabuklarını tencereye alarak tekrar taze su ekleyelim. Portakal kabuklarımızdaki tüm acılığı almak için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirelim. Son suyumuzda portakal kabuklarımızı yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Yumuşayan portakal kabuklarımızı suyun içerisinden alalım ve sarı renkli acı suyumuzu boşaltalım. Şerbeti için tencereye toz şeker ve suyu alalım, şeker eriyip kaynayıncaya kadar karıştıralım. 2-3 dakika kaynadıktan sonra portakal kabuklarımızı ilave edelim, bu şekilde 10 dakika kaynamaya bırakalım. En son portakal suyunu ilave edelim ve yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Eğer biraz daha akışkan kıvamlı bir reçel isterseniz oranları biraz arttırabilirsiniz. Ben tanelerinin daha belirgin ve suyunun az olmasını sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Reçelimizin kıvamını anlamak için küçük bir kaseye bir kaç kaşık koyarak buzdolabında soğumaya bırakalım. Bir kaç dakika sonra kontrol edelim, istediğimiz kıvama gelmişse ocağın altını kapatalım. Yıkanmış kavanozun içerisine sıcakken reçellerimizi ipi ile birlikte koyarak ağzını sıkıca kapatalım. Ben bu ölçülerle hazırladığımda yarım litrelik 2 kavanoz reçel elde ettim. Reçellerinizi serin yerlerde muhafaza etmelisiniz. Afiyet olsun