Portakal reçeli nasıl yapılır? | Garantili kolay portakal reçeli tarifi

Portakal reçeli oldukça sevilen bir reçel. Usulüne göre yapıldığı ve acıdan uzak olduğu sürece masaların baş köşesinde yer alır. Peki ama portakal reçeli nasıl yapılır? kolay portakal reçelinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Buram buram kokusuyla şenlendiren ve tadıyla bayram ettiren bu reçel tarifini denemelisiniz. Birçok reçele göre daha hafif ve tatlı bir tat sizleri bekliyor.

Malzemeler

1 kilogram portakal

5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1 adet limon

Kalın kabuklu portakalların kabuklarını hafif bir şekilde kazıyın. Bol suda yıkadığınız portakalları yumuşaması için 20 dakika kadar sıcak suda bekletin.

Suyunu süzdüğünüz portakalları kabukları ile birlikte küçük küpler halinde doğrayın. Bir su bardağı toz şeker, çubuk tarçın ile ağzı kapalı tencerede 30 dakika kadar bekletin.

Şeker ilavesi ile suyunu bırakan portakallara eklediğiniz baharatları çıkartın. Kalan toz şekeri ve suyunu ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 60 dakika kadar kaynatın.

Limonun kabuğunu rendeleyin ardından ortadan ikiye kesip suyunu sıkın. Reçeli ocaktan almaya yakın rendelenmiş limon kabuğunu ve suyunu ekleyin, karıştırın.

Oda ısısında soğuttuğunuz reçeli büyük ya da küçük kavanozlara doldurun. Kapağını kapatın ve kabukların eşit olarak dağılması için ters çevirin.

Oda ısısında, güneş görmeyen bir yerde en az 5 gün beklettikten sonra servis edin. Kapağı kapalı şekilde, oda ısısında muhafaza edin.

Şimdiden afiyet olsun...