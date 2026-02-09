Portakal koruma altına alındı: Uyuşturucu evinde maymun yakalandı

Barındırdığı 130'a yakın türden 1500'den fazla hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.

Kentte polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde bulunarak el konulan 4 aylık erkek rhesus cinsi maymun yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Yaşam parkının veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen maymun yavrusu, karantinaya alındı.

Klinikte röntgeni çekilen, kan örnekleri alınan yavruya "Portakal" adı verildi.

"Portakal", karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam parkında kendisi için oluşturulacak alana salınacak.

GELİŞİMİNİ TAKİP EDİYOR, ÖZENLE BAKIYORUZ

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında yurt dışından kaçak yollarla getirilen, yasak olmasına rağmen evlerde beslenen ve satışının yapıldığı belirlenen hayvanları el konulması halinde koruma altında tuttuklarını söyledi.

Kendilerine getirilen maymun yavrusunu da klinikte kontrol altında tuttuklarını belirten Demir, "Gelişimini takip ediyor, özenle bakıyoruz. Karantina alanında tutuyoruz. Detaylı fiziki muayenesi ve parazit kontrolü yapıldı, kan testleri sürüyor. Narenciye ürünlerini sevdiği için adını 'Portakal' koyduk. Gelen ziyaretçilerimiz, yaklaşık 10 gün sonra 'Portakal'ı kendi yaşam alanında ziyaret edebilir." dedi.