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Gündem Portakal kılıfı şimdiden hazırladı: Bu yangını biz söndürdük derlerse yalan söylerler
Gündem

Portakal kılıfı şimdiden hazırladı: Bu yangını biz söndürdük derlerse yalan söylerler

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına karşı devlet ve vatandaşlar tüm gücü ile müdahale ederken, bir yandan da Fatih Portakal gibi algı yapanlarla uğraşıyor. Portakal, ‘Bu yangını biz söndürdük’ derlerse yalan söylerler diyerek devlet ve hükümetin bir şey yapmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 00:37:00 - 2021-08-05 00:44:14

Spikerliği bırakan Fatih Portakal yine yanlış bilgilerle devleti ve yangına müdahale eden ekipleri hedef aldı. Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak tüm imkanları seferber eden devletin hiç bir şey yapmadığını bile iddia etti.

Fatih Portakal, “‘Bu yangını biz söndürdük’ derlerse yalan söylerler, yangın yanacak yer kalmadığı için bitiyor. Biz buraya uçak istiyoruz! Köyde tahliye kararı var, giriş çıkışlar kapatıldı. Geceleri çok zor. Sadece karadan müdahalede bulunabiliyorsunuz. İtfaiyeler evleri öyle bir korudu ki, bu koca yangında Hisarönü’nde sadece bir evin çatısı yandı.” dedi.

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