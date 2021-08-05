Portakal kılıfı şimdiden hazırladı: Bu yangını biz söndürdük derlerse yalan söylerler

Spikerliği bırakan Fatih Portakal yine yanlış bilgilerle devleti ve yangına müdahale eden ekipleri hedef aldı. Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak tüm imkanları seferber eden devletin hiç bir şey yapmadığını bile iddia etti.

Fatih Portakal, “‘Bu yangını biz söndürdük’ derlerse yalan söylerler, yangın yanacak yer kalmadığı için bitiyor. Biz buraya uçak istiyoruz! Köyde tahliye kararı var, giriş çıkışlar kapatıldı. Geceleri çok zor. Sadece karadan müdahalede bulunabiliyorsunuz. İtfaiyeler evleri öyle bir korudu ki, bu koca yangında Hisarönü’nde sadece bir evin çatısı yandı.” dedi.