Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?
Sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağı olan portakalın kabuğundan reçel yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem lezzetli olan portakal kabuğu reçelinin tarifi merak ediliyor. Peki, portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? Portakal kabuğu reçeli tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Portakal kabuğu reçeli tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
6 tane portakal, 1 su bardağı portakal suyu, 4 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1/2 tane limon suyu
Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?
Öncelikle portakalların kabuğunu soyun. Daha sonra kabukları küçük parçalar haline getirip bol su koyduğunuz tencereye almalısınız.
Kabuklar kaynadıktan sonra suyunu süzerek soğumaya bırakabilirsiniz. Dilerseniz 2 kere daha bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
Bir tencerede şeker, su ve portakal suyunu karıştırın. Daha sonra bu karışımı kaynatmaya başlayın.
Kaynattığınız karışıma portakalları attıktan sonra orta ateşte kıvama gelene kadar 45 dakika kadar kaynatın.
Ardından reçeli kavanozlara alarak saklayın. Afiyet olsun…