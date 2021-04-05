Sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağı olan portakalın kabuğundan reçel yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem lezzetli olan portakal kabuğu reçelinin tarifi merak ediliyor. Peki, portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? Portakal kabuğu reçeli tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?