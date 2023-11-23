Portakal! Deterjanları çöpe atacak: Çıkmayan lekelerin azılı düşmanı çıktı! C vitamini deposu portakalı listeye ekleyin
Portakal sayesinde bütün kimyasal temizlik malzemelerinden kurtulacaksınız! Bu haberi okuyan herkes Deterjanları çöpe atacak. Tüm detaylar haberimizde.
Portakal kabuğu sayesinde bütün lekelerden dakikalar içinde kurtulabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EN FAYDALI TEMİZLİK ÜRÜNÜ PORTAKAL
Evinizdeki portakal sayesinde bütün temizlik ürünlerinizi çöpe atabilirsiniz! Portakal kabukları mucizevi temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Portakal kabuğundan temizlik malzemesi yapmak için 10 tane portakal kabuğu ve 1 litre sirkeye ihtiyacınız var. İlk olarak portakal kabukları güneşte doğal yöntemlerle ya da fırında kurutulur.
Kabuklar kuruduktan sonra bir kavanoza alınır ve üstüne bir litre sirke eklendikten sonra kavanoz sıkıca kapatılır. Karışım iki hafta boyunca serin ve karanlık yerde bekletilir. Daha sonra karışım süzülür ve sprey şişesine doldurulur. Hazırladığınız temizlik malzemesiyle mutfak tezgahı, banyo ve tuvalet temizliği, cam ve ayna temizliği gibi temizlik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
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