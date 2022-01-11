Portakal curd tarifi, nasıl yapılır? Lemon curd tarifi

Portakal curd tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 adet yumurta sarısı

1 adet portakal

75 gram şeker

20 gram tereyağı

Portakal curd tarifi nasıl yapılır?

Portakalın kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. Yumurtaları bir sos tenceresine alın. İçine şekeri ekleyip, eriyene ve krema gibi bir kıvam alana kadar çırpın. Portakal suyunu ve kabuğunu da ekleyip çırpmaya devam edin. Tencereyi orta ateşte ocağa alıp tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlayın. Kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp içine küp küp kesilmiş soğuk tereyağını teker teker ekleyin. Koyu ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Tencerede soğumaya bıraktığınız curd'ü ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda 1 ay boyunca saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...