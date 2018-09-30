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Porsuk Çayı’nda tehlikeli oyun

5 genç soğuk havaya aldırış etmeden birçok insanın boğularak yaşamını yitirdiği Porsuk Çayı’na atladı.

30 Eylül 2018 Pazar 08:03
Porsuk Çayı’nda tehlikeli oyun

Olay, EskişehirÇarşıKöprübaşı Mevkii’nde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Porsuk Çayı üzerinde buluşan 5 genç, kıyafetlerini çıkararak suya atladı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen gençlere, çevredeki vatandaşlar da destek oldu. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, birçok vatandaşın boğularak hayatını kaybettiği Porsuk Çayı’nda 5 genç uzun süre yüzdü. Görüntüde yer almayan kısımda olay yerine polis ekipleri gelirken, gençler yüzmenin yasak olduğu sudan çıkarak gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:03
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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