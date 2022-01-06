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Dünya Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu
Dünya

Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu

Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konulmasına yönelik karar bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:26:00 -
Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Poroşenko'nun avukatı Igor Golovan, yaptığı açıklamada, Kiev Peçersk Mahkemesinin, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulması kararı aldığını söyledi.

Golovan, kararı temyize götüreceklerini vurguladı.

Mal varlığına el konuldu

Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcı ile görüşeceğini ifade etmişti. Poroşenko, Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.

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