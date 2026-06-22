CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü yatak odasını basına gösterdi! “Neden yapıldığını anlayamadığımız bir acayip oda”

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü kendisine makamı teslim etmemek için arbede çıkararak direnen butlan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün makam odasının arkasında yaptırdığı yatak odasını basına gösterdi.

“YERDE ATATÜRK RESİMLERİ, HERHALDE BURADA YATILIYORMUŞ”

CHP İzmir İl Başkanı olarak göreve gelen Utku Gümrükçü, “Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlamadığımız bir oda var. Aldığımız gibi bıraktık. Burası da böyle bir acayip oda. Buraya daha önce girmiş miydiniz bilmiyorum. Yerde Atatürk resimleri. Herhalde burada yatılıyormuş” ifadeleriyle makam odasının arkasındaki yatak odasını basın mensuplarına gösterdi.